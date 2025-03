Lanotiziagiornale.it - Nove indagati per la strage di Calizzano, sotto accusa Eni e sette dirigenti

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Quanto valgono le vite di cinque lavoratori? Più o meno 255mila euro. È infatti la cifra che Eni avrebbe perso se il 9 dicembre 2024 avesse interrotto l’attività di pompaggio di benzina e gasolio nelle autocisterne che prelevavano il carburante dal deposito di Calenzano (Fi), per permettere lo svolgimento delle opere di manutenzione straordinaria programmate per quel giorno. Un danno insostenibile. Per questo, secondo la Procura di Prato, il pompaggio non fu interrotto, causando l’esplosione che ha portato alla morte di cinque persone e a ingenti danni materiali.avvisi di garanzia aEni e SergenPer quel disastro, ieri, il procuratore di Prato, Luca Tescaroli ha firmatoavvisi di garanzia (di Eni e due della società appaltatrice Sergen) e alla società Eni spa, per le ipotesi di reato a vario titolo di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni personali.