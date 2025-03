Notizie Asvis | Le Società Benefit crescono del 27% più dinamiche e inclusive delle tradizionali

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Monica Sozzi della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’il 11 marzo 2025Lecontinuano a crescere, confermandosi come un modello imprenditoriale capace di coniugare performance economiche e impatto sociale. A dirlo sono i nuovi risultati della Ricerca nazionale sulle2025, condotta da Nativa e Intesa Sanpaolo in collaborazione con InfoCamere, Università di Padova, Camera di Commercio di Brindisi-Taranto e Asso. Le aziende con finalità di beneficio comune raggiungono quota 4.593 a fine 2024, facendo segnare dunque un aumento del 27%, con oltre 217mila addetti e una produzione annua di circa 62 miliardi di euro. I boardadottano anche una governance più inclusiva in termini di presenza di donne e di under 40.