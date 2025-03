Ilgiorno.it - Non uno ma due immobili vicini. Il piano per spostare il Leonka dall’ex cartiera a via San Dionigi

e Nicola Palma Non un immobile, ma due. Uno di fianco all’altro. Non solo il capannone abbandonato di via San117/A, ma anche l’area accanto, al 119/A, in passato sede di una società di onoranze funebri specializzata nella realizzazione di lapidi (come dimostrano i pezzi di marmo e granito ancora visibili dietro il cancello) e ora chiusa da un lucchetto e libera da vincoli o contenziosi legali. Sono i due spazi lungo la strada che corre verso Chiaravalle, tra Porto di Mare e Rogoredo, che l’associazione "Mamme antifasciste del Leoncavallo" hanno inserito nella manifestazione d’interesse firmata dalla presidente Marina Boer e inviata martedì al sindaco Giuseppe Sala. Un passaggio fondamentale per avviare l’iter che dovrebbe portare al traslocodi via Watteau, occupata abusivamente da più di trent’anni, e alla tanto agognata regolarizzazione del centro sociale.