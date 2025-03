Iodonna.it - Non solo New Balance x Miu Miu, le sneakers in suede più belle sono disponibili per tutte le tasche. Basta sceglierle nei colori must di stagione

Leggi su Iodonna.it

Fate largo al grande ritorno delle regine dello stile off-duty. Lein camoscioun item cruciale anche nel 2025. Versatili, carezzevoli, eleganti. Non a caso, occupano un posto d’onore nella scarpiera. Grazie ai nuovi modelli e alle tonalità dettate dagli ultimi fashion diktat. Eleganza in: cinque outfit ricercati da copiare X Ecco qualile silhouette su cui puntare, ie le ispirazioni per fare abbinamenti ottimali.