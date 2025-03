Lettera43.it - Non solo il Manifesto di Ventotene, così Giorgia Meloni tenta di riscrivere la storia

«Non so se questa è la vostra Europa, ma certamente non è la mia».mercoledì la premiersi è rivolta alle opposizioni alla Camera, durante la discussione parlamentare in vista del Consiglio Ue. Il riferimento è al celebrediscritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi nel 1941, durante il loro confino imposto dal regime fascista, con il contributo di altri antifascisti anche loro confinati, tra cui quello di Eugenio Colorni, ebreo socialista, e considerato unanimemente il testo fondativo del federalismo europeo e una delle basi ideologiche dell’integrazione europea.Altiero Spinelli (Getty Images).Quei passaggi «spaventosi» deldisi è quindi dilungata su alcuni passaggi, definiti «spaventosi», del testo, estrapolandoli ad arte.