Tvplay.it - Non solo Dybala, altra tegola in casa Roma: operazione al piede destro

Dopo l’eliminazione subita in Europa League contro l’Atheltic Bilbao, di fatto, laha fornito un segnale importante in campionato. Gli uomini di Claudio Ranieri hanno sconfitto domenica scorsa allo Stadio Olimpico il Cagliari, grazie al gol realizzato nella ripresa da Artem Dovbyk.Noninal(Ansa Foto) tvplay.itCon questo successo, visto anche il ko della Juve a Firenze, laha adessoquattro punti di svantaggio dal Bologna. Tuttavia, oltre a quello capitato a Paulo, ingiallorossa bisogna registrare un altro brutto infortunio.Primavera, infortio per Misitano: ecco i dettagliCome comunicato dalla stessa, infatti, Giulio Misitano della Primavera giallorossa è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al