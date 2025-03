Liberoquotidiano.it - "Non sapevo nulla": nelle carte di Djokovic spunta Alcaraz, esplode il caso

Ledell'azione legale della PTPA - promossa dal "sindacato" tennistico al cui vertice c'è Novak- hanno lasciato di stucco Carlos. Il tennista ha infatti scoperto che c'è anche il suo nome nella causa contro ATP, il WTA, l'ITF e l'ITIA. Il motivo? La sua presa di posizione dei mesi scorsi sui troppi impegni dei tennisti, che rischiano di mettere a repentaglio la loro salute. Nel punto 213 del documento, proprio in merito allo stress eccessivo a cui sarebbero sottoposti i giocatori, vengono tirati in ballo diversi di questi. "I giocatori hanno parlato apertamente dei costi che questi programmi comportano per loro. Coco Gauff ha definito 'non salutari' le partite che finiscono dopo mezzanotte dell'Open di Francia 2024. Carlosha criticato il programma del Tour, affermando che gli imputati (ATP, WTA, ITF e ITIA, ndr) dell'organo direttivo 'uccideranno (i giocatori) in qualche modo'.