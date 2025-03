Ilfattoquotidiano.it - “Non me ne frega un caxxo di quello che pensa Renzi”. Il fuori onda della Vicepresidente del Senato Licia Ronzulli

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Non me neundiche”. Ladela microfono aperto e senza filtri durante la seduta pubblica di oggi, giovedì 20 marzo, quando gli animi si sono scaldati parecchio sull’delle dichiarazioni di Giorgia Meloni sul manifesto di Ventotene.A segnalare su X ildecisamente poco elegantesenatrice di Forza Italia, è Raffaella Paita (IV), protagonista oggi di un intervento di fuoco, proprio contro le parole di Giorgia Meloni: “È questo il linguaggio con cui ladel(Forza Italia) si rivolge a un leader dell’opposizione. Al tempo delle Influencer ormai ilè il bar dello sport di persone mediocri e volgari.chiederà scusa o dirà ancora Me Ne Frego?”L'articolo “Non me neundiche”.