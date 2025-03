Non mangiamo più con il ddl Bernini Da Milano a Napoli | così i precari hanno interrotto e contestato i rettori delle università – Il video

Leggi su Open.online

«Non nonpiù se la riforma andrà avanti». Sono le parole dei ricercatori universitari chela rettrice dell’Bicocca di, Giovanna Iannantuoni, nonché presidente della Crui (Conferenza deiitaliane). Un centinaio di studenti, docenti e ricercatori si sono piazzati davanti all’ateneo per prendere posizione contro il ddlche punta a introdurre nuove borse di ricerca e la creazione del contratto postdoc. Iannantuoni, che da tempo è portavoce di una battaglia contro il ministero accusato di presunti tagli ai fondi universitari, si è presentata davanti ai manifestanti. Dal ministero dell’e della ricerca è arrivata più volte la smentita sui tagli ai fondi destinati agli atenei: le risorse pubbliche per il 2025 sono salite a 9,4 miliardi di euro, in aumento di 336 milioni rispetto allo scorso anno.