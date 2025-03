Ilgiorno.it - Non entra a scuola e scompare, Nicola Bruzzano via da casa da 9 giorni: “Ovunque tu sia, ti aspettiamo”

Bollate (Milano) – Novedi appelli e ricerche, anche nella zona di Ventimiglia, dove la famiglia trascorre le vacanze estive e che il ragazzo conosce molto bene. Il telefono muto dalle 8.30 di martedì 11 marzo. Familiari disperati, “chiediamo quotidianamente notizie ai carabinieri, ma non ci sono novità”, racconta nonna Marisa al telefono. Poi aggiunge: “sa che lo, forse ora c’è bisogno di silenzio”. Nessuna segnalazione, nessun avvistamento diYuri, il 17enne di Bollate, scomparso lo scorso 11 marzo da Garbagnate Milanese. Studente modello, molto timido, “anche quando aprendeva bei voti non lo diceva mai”, aveva raccontato la nonna neiscorsi. Nessun social a differenza dei ragazzi della sua età, all’apparenza non aveva motivi per allontanarsi da