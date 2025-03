Non è giusto non lo merito Grande Fratello Chiara in lacrime per la novità che non voleva sapere

Leggi su Caffeinamagazine.it

A poco più di una settimana dalla finale delle amicizie, gli amori e le alleanze cambiano alla velocità della luce. Nel giro di poche ore abbiamo assistito alle crisi nere di Shaila e Lorenzo e di Helena e Javier e poi i loro ritorni di fiamma con la passione alle stelle. Ma abbiamo anche visto spezzarsi certi equilibri che sembravano solidissimi, come l’amicizia trae Zeudi. E Shaila.Dopo aver escluso Lorenzo da una semplice partita a biliardino, il gruppetto sembra infatti essersi rotto. In particolare,è rimasta delusa da Zeudi a seguito del litigio con Giglio: per la prima volta non le ha dato ragione e le ha detto pure di aver esagerato. Quindi l’ex Miss Italia si è offesa perché si è sentita “tradita” da lei.Leggi anche: “Poverina”., la telecamera riprende Mariavittoria e e per il pubblico è un colpo al cuoreGF,amareggiata e in: “Non lo”Ma essendo anche amica di Lorenzo,si è trovata in difficoltà, avrebbe voluto un atteggiamento più maturo da parte sua.