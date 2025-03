Non dire ca mi girano i co Grande Fratello Chiara scopre il gioco di Zeudi ed è finita

Leggi su Caffeinamagazine.it

Le dinamiche all'interno della casa delstanno diventando sempre più tese, e stavolta è il legame traa trovarsi in crisi. Dopo un acceso confronto del dopo puntata, quandoha accusato l'amica di non sentirsi tutelata dalle parole di Lorenzo, che l'aveva de"stratega", la situazione è ulteriormente degenerata in serata.Questa volta,ha deciso di avere una posizione molto più dura nei confronti di. Nonostante il tentativo di far ragionare la finalista,non è riuscita a sbloccare la situazione, anzi. Le due amiche hanno avuto uno scontro acceso, conche ha cercato di spiegare le sue ragioni, maè sembrata restare fermamente sulle sue posizioni, senza cedere di un passo.Nei giorni passati c'è stato un duro scontro anche trae Lorenzo, a cui si è aggiunta una discussione, molto pesante, con Giglio.