Liberoquotidiano.it - "Non devono pagarla i cittadini": Salvini tuona sulla manifestazione pro-Ue

"Io da segretario di partito non ho mai fatto manifestazioni finanziate da enti pubblici perchè se devo fare un congresso della Lega, un corteo o unadel centro destra ce la paghiamo". Così il ministro dei Trasporti Matteoa margine dell'inaugurazione del ponte dell'industria a Roma, commentando la'Una piazza per l'Europa', andata in scena lo scorso 15 marzo. "Che quella non fosse unapolitica significa negare che oggi c'è il sole. Oggi il sole c'è e quella era unadi parte. Sono lecite, ma di solito le manifestazioni di parte se le pagano le parti".