Anteprima24.it - Non conformità igienico-sanitarie, scatta la chiusura per una macelleria nel Sannio

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito delle attività di controllo a tutela della sicurezza alimentare, con un’operazione congiunta dei militari del Nucleo CC Forestale di Montesarchio e del personale dell’ASL – dipartimento prevenzione igiene alimenti di origine animale di Benevento – si è determinata ladi unaad Arpaise, in provincia di Benevento. L’intervento èto a seguito di una segnalazione e sono state ivi riscontrate nonsia all’interno del laboratorio lavorazione carni, dovute alla presenza di sporco vetusto su diverse superfici che in alcuni locali adibiti alla lavorazione delle carni. Più grave, sicuramente, la presenza di alimenti che avevano superato il periodo di conservabilità.Di fronte a tale situazione, è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività e il sequestro amministrativo di numerosi prodotti, tra cui: parti di suino e bovino, teste di suino, prosciutti, insaccati vari e scarti di lavorazione per un peso complessivo di circa 300 Kg.