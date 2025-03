Ilfattoquotidiano.it - Nomine Rai, chi è Williams Di Liberatore, nuovo direttore intrattenimento Prime Time che subentra a Marello Ciannamea: ‘quota Lega’ e pupillo di Antonio Marano

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La “cassaforte del servizio pubblico” ha uncustode:Di. Il dirigente è stato nominato alla guida della Direzione dell’, lì dove gli errori non sono permessi. I “codici” ora sono nelle sue mani e si ritroverà a gestire i programmi in onda nella fascia più prestigiosa, quella che assicura all’azienda la fetta pubblicitaria più importante. Dai grandi show passando per l’accessalle seconde serate (di tutte e tre le reti) per poi arrivare all’evento più importante, il Festival di Sanremo.Diprende il posto di Marcelloche lo aveva nominato vicedella sua struttura. Al dirigente pugliese, dopo due anni sul campo, non è bastato il successo di “Sanremo 2025” per blindare la poltrona, lo attende la Direzione dei Contenuti Digitali e Transmediali.