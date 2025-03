Lanotiziagiornale.it - No di Stellantis al piano di Urso: “Il futuro dell’auto non è l’industria bellica”

Nessuna novità rilevante, la conferma di un 2025 difficile per gli stabilimenti italiani e un netto No aldel governo di riconvertire l’auto in industria della Difesa. L’audizione in Parlamento, davanti alle commissioni di Camera e Senato, del presidente di, John Elkann, non cambia più di tanto le carte in tavola. Il governo, almeno nella sua componente di Fratelli d’Italia, si fa andare bene le parole di Elkann, mentre la Lega è critica. Così come l’opposizione. La vera novità riguarda la netta chiusura di Elkann alla proposta del ministro delle Imprese, Adolfo, di riconvertire la produzione verso il settore della Difesa: “Osserviamo che la Cina e gli Usa hanno un’importante industriae un’importante industria. Riteniamo che non sia una scelta tra industria, si possono avere due industrie forti”, afferma Elkann.