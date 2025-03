Terzotemponapoli.com - NM Live – Il Napoli segue Bonny, Neres torna col Milan! Scudetto ancora alla portata degli azzurri

Petrazzuolo, Corbo, Pavarese, Savino, Onofri e Pià hanno partecipato a “MAGAZINE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcioproposti daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, per il consueto punto sugli. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com:NM– Petrazzuolo: “col! Non solo Lucca, ilanche, le ultime sul rinnovo di Anguissa e Meret”– Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO: “Arrivano notizie sul rinnovo di Meret, che potrebbe essere un biennale a 2,5 milioni di euro, con opzione per la terza stagione. Anguissa? Ilha un’opzione fino al 2027, si potrebbe andare avanti alle cifre attuali. Arrivano proposte dPremier e da altri campionati, ma resta intatta la voglia di restare a