Calciomercato.it - Niente Juve: un’altra big paga la clausola di Osimhen – SKY

Il Napoli lavora per cedere Victorin estate. L’attaccante nigeriano, in prestito al Galatasaray, almeno in maniera teoria al termine della stagione potrebbe tornare in azzurro.Mercato Napoli:perIl destino di Victorè ancora in maniera teorica nelle mani del Napoli. Il club azzurro dopo la mancata cessione della scorsa estate detiene ancora il cartellino del capocannoniere del campionato turco.Tuttavia in estate gli azzurri sperano di cederee monetizzare dal suo addio. L’attaccante, infatti, ha unarescissoria da 75 milioni di euro (ribassata da 130 milioni dopo il rinnovo di settembre che ha allungato il suo contratto di una stagione).Una via di uscita escogitata dagli azzurri e dall’entourage del calciatore per rimandare la cessione di un anno, dopo non esser riusciti a trovare la quadra nell’ultimo mercato estivo.