Oasport.it - Niente Brignone e Goggia oggi: cambiano gli orari, poi vengono cancellate le prove delle discese

Cambio di programma a Sun Valley per quanto riguarda le primecronometrate di discesa nelle Finali della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Quest’è previsto infatti il primo training ufficiale sia per gli uomini che per le donne, con la seconda prova pianificata per domani e poi la gara vera e propria di discesa sabato 22 marzo.Gli organizzatori, a causa della troppa neve in pista, hanno deciso di posticipare di un’ora la prova maschile odierna, che inizierà dunque alle ore 12 locali (le 19 italiane). Di conseguenza, anche le donne partiranno 60 minuti più tardi con il training ufficiale previsto non più alle 19.30 ma alle 20.30 italiane (le 13.30 locali) in attesa di eventuali aggiornamenti legati al meteo e alle condizioni del tracciato.Grande attesa in chiave azzurra per il derby tra Federicae Sofia, entrambe in lotta per la Coppa di specialità insieme all’austriaca Cornelia Huetter in vista della gara decisiva.