Dayitalianews.com - Nicola Yuri Bruzzano, ancora nessuna traccia del 17enne scomparso l’11 marzo: l’appello del padre

Leggi su Dayitalianews.com

Lo studente èdalla sua casa di Bollate in provincia di Milano.Il ragazzinonotizia del, studentelo scorso 11, dalla sua casa di Bollate in provincia di Milano. Quel martedì il nonno l’ha accompagnato a scuola a Garbagnate Milanese, ma non è mai entrato in classe, dove frequenta il quarto anno dello Scientifico, e da quel giorno di lui si sono completamente perse le tracce. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero, pantaloni scuri e uno zaino di jeans. Ha portato via il cellulare, ma risulta spento.dele dello zio“Sai che ti voglio bene e se hai qualche problema ti posso aiutare io” ha detto ildurante la trasmissione ‘Chi l’ha visto’ di ieri, mercoledì 19