Nicola Sturgeon scagionata | l' SNP tira un sospiro di sollievo

nelle file dell'Snp, la forza progressista-indipendentista che per un ventennio ha dominato la politica locale in Scozia: l'ex leader incontrastata ed ex first minister, dimessasi a sorpresa nel 2023, ha infatti annunciato oggi d'esser statadai sospetti emersi poi pubblicamente a suo carico in relazione a un'indagine sulla mala gestione dei fondi di partito. L'annuncio è arrivato con una dichiarazione dai toni emotivi dell'interessata. La polizia ha quindi confermato di aver chiuso l'inchiesta archiviando anche la posizione del deputato ed ex tesoriere Colin Beattie; ma di aver incriminato formalmente per peculato e appropriazione indebita Peter Murrell, marito died ex potentissimo amministratore fiduciario dell'Snp, comparso oggi stesso dinanzi a un giudice di Edimburgo per la fissazione della data d'inizio del processo.