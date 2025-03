Netflix truffata per una serie mai realizzata arrestato il regista | l’accusa sulle auto di lusso e gli investimenti nelle crypto

Leggi su Open.online

è statadalCarl Erik Rinsch, il quale ha intascato milioni di dollari destinati alla“White Horse”, rimasta incompiuta. L’FBI haRinsch a Los Angeles, accusandolo di aver utilizzato i fondi perin criptovalute e l’acquisto di beni di, comedie altri oggetti di valore.Le spese personali attribuite a Rinsch ammontano a circa 10 milioni di dollari, secondo l’indagine. Tra queste figurano: 1,8 milioni per pagamenti con carte di credito; 1 milione per gli avvocati che avrebbero dovuto intentare cause contro; 3,7 milioni spesi in mobili e oggetti d’antiquariato; 2,4 milioni usati per cinque Rolls-Royce e una Ferrari; 652.000 dollari investiti in orologi e abbigliamento.aveva finanziato il progetto con 44 milioni di dollari nel 2018 e successivamente aveva concesso altri 11 milioni.