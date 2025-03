Linkiesta.it - Netanyahu usa la guerra contro Hamas per indebolire la democrazia israeliana

Leggi su Linkiesta.it

Benjamincontinua a usare la, ripresa con forza martedì scorso, per imporre una deriva antidemocratica a Israele. Gli ultimi due atti del premier israeliano provano questa deriva. Primo, la progettata destituzione della Procuratrice generale Gali Baharav Miara, preannunciata dal ministro della Giustizia Gideon Levin e poi il licenziamento di Ronen Bar, il direttore dello Shin Bet per mancata fiducia. Una motivazione formale surrettizia per nascondere la vera ragione: il Servizio Segreto interno israeliano sta indagando su alcuni strettissimi collaboratori dello stessoche hanno ricevuto fonti illeciti dal Qatar prima e dopo il 7 ottobre, e che hanno ostacolato le trattative per la liberazione degli ostaggi difornendo notizie riservate ai media.