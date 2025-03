Juventusnews24.com - Nesti provoca: «Juve, proviamo a cambiare il modulo di Thiago Motta? Io proporrei il 3-5-2 con questa formazione»

di RedazionentusNews24: «, ioil 3-5-2 con». Il commento del giornalista sulla squadra diCarlo, su TMW, schiera la suaideale. Nuovo: ecco l’undici del giornalista.– «Vogliamo prenderlo, tutti quanti, come un gioco, anche se abbastanza serio? Ipotizzare, voi tifosi, e noi giornalisti, come potrebbe essere, fin da subito, unamigliore. I dirigenti non si possono. I giocatori non si possono. L’allenatore, dicono, non si può. E allora, si tratta di intervenire su spirito e tattica. Per spirito, intendo le motivazioni degli atleti, ultimamente imbalsamati. Per tattica, intendo l’abbandono di un soffocante integralismo: quello del 4-2-3-1, dovesse anche cadere la Mole Antonelliana.