NerdPool incontra Federica Di Meo

Amata autrice di global manga,Di Meo è una veterana del genere con molte storie all’attivo e adesso è in prima linea anche per il nuovo progetto Manga Issho per Edizioni Star Comics. Abbiamo potuto parlare condi questo progetto oltre che di Oneira il suo global manga sempre edito da Star Comics. Ecco cosa ci ha raccontato. Ciaoe ben ritrovata su. Allo scorso Lucca Comics & Games Edizioni Star Comics insieme ad altri 3 editori da Francia, Spagna e Germania ha annunciato il progetto di Manga Issho, una rivista che conterrà diversi global manga. Ci puoi dire qualcosa del tuo coinvolgimento in questo progetto? Io sono stata fortunata e sfortunata. Fortunata perché ho saputo di questo progetto già a Lucca Comics dell’anno scorso (2023). Cristian Posocco (publishing manager di Edizioni Star Comics) è venuto da me e mi ha detto: “Vogliamo fare una rivista europea di global manga.