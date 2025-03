Strumentipolitici.it - Nepal, preoccupazione per le manifestazioni pro-monarchia

Leggi su Strumentipolitici.it

Aumenta l’instabilità politica in. I sostenitori dell’ex monarca sono scesi in strada inneggiando al suo ritorno. Pur trattandosi di una piccola minoranza, i partiti principali hanno reagito mostrando inquietudine per gli eventuali sviluppi della vicenda.La manifestazione all’aeroportoLa scorsa settimana l’ex re delGyanendra Bir Bikram Shah Dev è stato accolto all’aeroporto della capitale Kathmandu dai sostenitori della, che vorrebbero vederlo reinsediato sul trono. Le stime parlano di una folla fra le 10 e le 15mila persone. I manifestanti hanno bloccato l’ingresso dell’edificio costringendo la polizia a intervenire in tenuta antisommossa per tenere sotto controllo la situazione. Gyanendra non ha fatto commenti proposito delle richieste dei monarchici, fra cui sono molti coloro che hanno perso i privilegi sociali e di casta con la fine del regno.