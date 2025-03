Nella Juventus c’è un fenomeno di 14 anni che segna tre volte Vlahovic. Si chiama Mamadou Issa Pamé, e con un goal da copertina ha zittito i razzisti - Il video

Leggi su Open.online

C’è un ragazzino che tale è di anagrafe (nato il 24 giugno 2010), ma non per il fisico (alto 1,88 pesa 75 kg) che sta facendo sperare la squadra di calcio più in crisi del momento: quelladi Thiago Motta che non riesce più are uncon i suoi attaccanti. Il ragazzino si, è nato in Senegal, ma è arrivato subito in Italia con papà, mamma Batouly, le sorelle Fatima e Dieynaba e la sorellina minore, anche lei Fatima. Ha iniziato a giocare a pallone seriamente solo a 13, grazie allo zio Seydou che gli fa da agente. Ed è subito esploso: l’ha ingaggiato prima la società dilettantistica laziale Sporting San Cesareo, poi è subito passato alla Nuova Tor Tre Teste prima di approdare in questo campionato allaUnder 15.Hato 26 reti in 18 partite, trepiù di Dusansquadra maggioreDa settembre ad oggihato 26giocando 18 partite, di cui 17 partendo da titolare dal primo minuto.