Iodonna.it - Nel cast dell miniserie in onda su Canale 5 il 27 e il 28 marzo c'è anche Greta Ferro

Dopo l’ispettore Francesco Demir in Viola come il mare Can Yaman diventa un cavaliere ottomano. Anzi, Il turco, la stardisponibile da oggi in streaming in anteprima su Mediaset Infinity con i primi 10 minuti. Le prime due puntate (6 in totale realizzate da Ay Yapim con distribuzione Madd Entertainment), andranno inin chiaro il 27 e il 28su5. Intanto, la clip dà modo di entrare in contatto con il protagonista e con le vicende narrate. Can Yaman sul set di “Sandokan” in Calabria: le prime immagini X Leggi› Francesca Chillemi e Can Yaman chiudono stasera “Viola come il mare 2”: con un lieto fine? Il turco, la tramaa serie di5 in anteprima su Mediaset InfinityIn questaCan Yaman interpreta Hasan Balaban, un valoroso ufficiale d’élite turco giunto alle porte di Vienna con l’obiettivo di conquistare la capitale del Sacro Romano Impero.