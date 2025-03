Lopinionista.it - “Nel Blu (Lettera ai Padroni della Terra)”, il nuovo singolo dei Negrita

AREZZO – Con lo sguardo rivolto verso il cielo e i piedi ben piantati sullabruciata dagli anni spietati, isono su tutte le piattaforme con ile il video di “Nel Blu (ai)”: un manifesto, un atto di resistenza poetica che travalica i confinimusica. Il brano anticipa ildisco “Canzoni Per Anni Spietati”, in uscita il 28 marzo per Universal/USM.Il pezzo prende ispirazione dal celebre Masters of War di Bob Dylan, una canzone che negli anni ’60 denunciava con feroce lucidità l’industria bellica e le sue conseguenze. Nel 2025, il conflitto non è solo sulle armi, ma sulle coscienze: in un’epoca di disinformazione e manipolazione globale, il brano si fa portavoce di un’umanità smarrita, di antieroi che, con l’ultima scintilla di consapevolezza, scrivono unaai