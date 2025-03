Piperspettacoloitaliano.it - Nei Tuoi Panni fiction con Marco Bocci e Laura Chiatti, quando va in onda su Rai 1

NeiRai con, già coppia nella vita reale, lavoreranno per la prima volta insieme in una serie tv prodotta da Eagle Pictures. Si tratta di NeiRai diretta da Luca Lucini, un dramedy sentimentale, ricco di spunti di riflessione. Attualmente si stanno svolgendo le riprese in Friuli Venezia Giulia. Mava inNeisu Rai 1 ? Ecco la trama e il castNeiRai, la tramaLa trama dellaNeiè ambientata alla Vigilia di Natale, dove un operaio e una dirigente si ritrovano nei corpi l’uno dell’altra, dopo aver espresso lo stesso desiderio. Lui scopre il lusso e le difficoltà della dirigenza, lei affronta una vita di sacrifici e amore familiare.