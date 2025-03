Ilfattoquotidiano.it - Negli Usa tre incriminati per atti vandalici contro Tesla. “È terrorismo interno”

Gli attacchi alle autovanno considerati come “” perché sono “politicamente motivati”. La procuratrice generale Usa Pam Bondi ha appena annunciato l’incriminazione di tre persone che avevano incendiato con molotov macchine elettriche della casa automobilistica di proprietà del miliardario Elon Musk, stretto alleato di Donald Trump, e alcune stazioni di ricarica. “Questo è un avvertimento: se partecipate a questa ondata dii beni di, il dipartimento di giustizia vi metterà dietro le sbarre”, ha messo in guardia Bondi. Ufficializzando, se ce ne fosse bisogno, il gigantesco conflitto di interessi tra il Musk imprenditore e il Musk collaboratore della Casa Bianca.Le forze dell’ordine hanno registrato un’impennata di attacchi ai veicoli elettrici e ad altre proprietà con il logoda quando il Dipartimento per l’Efficienza governativa (Doge) guidato da Musk ha iniziato a tagliare posti di lavoro e programmi federali con l’obiettivo di ridurre i costi.