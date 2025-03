Ilfattoquotidiano.it - Negli Usa di Trump la prima sentenza contro le eco-proteste: Greenpeace deve dare 660 milioni alla società petrolifera

Unache pesa come un macigno sul futuro diStati Uniti, che rischia la bancarotta. Una giuria della Contea di Morton, nel Nord Dakota, ha condannato la ong al pagamento di oltre 660di dollari. Il verdetto è stato emesso nell’ambito della causa intentata dcompagnia Energy TransferInternational,Usa e il braccio finanziarioFund Inc. per aver causato centinaia didi dollari di danni attraverso una campagna “di violenza e diffamazione”la costruzione del Dakota Access. Si tratta dell’oleodotto gestito dEnergy Transfer,il quale ormai quasi un decennio fa la tribù Sioux di Standing Rock aveva guidato una delle più grandianti-combustibili fossili nella storia degli Stati Uniti. Una battaglia inizialmente locale e presto diventata internazionale, nonché un braccio di ferro tra Obama e, da sempre favorevole a quei 1.