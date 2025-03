Bubinoblog - NE VEDREMO DELLE BELLE: TENSIONE PER COLPA DI UNA SHOWGIRL CHE AVRÀ UN PROGRAMMA?

“Ne”, in tutti i sensi, da sabato 22 marzo su Rai1 quando debutterà il nuovo show ideato e condotto da Carlo Conti che mette in sfidadel passato.Negli studi Rai – oggi si registra la prima puntata –Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe.Ballo, canto, musical, interviste e sfida a sorpresa sono le 5 prove che dovranno affrontare le 10in ogni puntata sotto l’occhio attento della giuria composta da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano.Secondo il settimanale Oggi, c’è altanel dietro le quinte. In particolare a causa di Adriana Volpe che vorrebbe primeggiare sulle altre, forte (pare) di untutto suo nei fine settimana estivi di Rai1.