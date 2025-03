Superguidatv.it - “Ne vedremo delle belle”, intervista ad Adriana Volpe: “Prendo con grande spirito questa opportunità. Gli imprevisti della vita si sono trasformati in opportunità”

Sabato 22 marzo prenderà il via in prima serata su Raiuno “Ne“, il nuovo programma condotto da Carlo Conti. Protagoniste dieci showgirl televisive degli anni 90 e del 2000 che si sfideranno fra performance di danza, canto, musical, interviste e derby a sorpresa. A giudicare le sfide ci sarà una giuria composta da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano.Noi di SuperGuida TV abbiamoto in esclusiva. La conduttrice ci ha raccontato come si sta preparando per la nuova avventura televisiva: “E’ davvero tosta, in pochi giorni dobbiamo memorizzare coreografie, canzoni. Insomma, è un gran lavoro. C’è chi è più avvantaggiato perché memorizza una coreografia in un tempo diverso rispetto a me perché non è il mio pane quotidiano”. Con le altre colleghe c’è un bellissimo clima goliardico, ha assicurato, e su Carlo Conti ha detto: “Carlo è paterno, è una figura protettiva e anche scanzonata.