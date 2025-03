Tg24.sky.it - 'Ndrangheta, confisca ad affiliati Gallace-Gallelli. Altra indagine per imprese fantasma

Due diverse operazioni di Guardia di finanza e Dia hanno dato esecuzione a due sentenze, del Tribunale e della Corte d'Appello di Catanzaro, che hanno portato a confische del valore di milioni di euro e alla condanna di almeno 6 persone. Nel primo caso, la finanza hato due aziende operanti nel settore edilizio, immobili, terreni, numerosi automezzi e rapporti bancari riconducibili a duedella coscaper a Badolato, in privincia di Catanzaro. Il valore complessivo dei beni sequestrati è di circa 1,2 milioni di euro. Il provvedimento chiude una complessa vicenda processuale nata dall'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia denominata Scheria, delegata alla Squadra Mobile di Catanzaro, che nel 2015 aveva portato a 7 arresti dipoi condannati per estorsione aggravata dalle modalità e finalità mafiose ai danni di un imprenditore, titolare di un villaggio turistico di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro), vessato per circa trent'anni con richieste di pizzo.