Internews24.com - Ndoye Inter, il retroscena di mercato! In estate i nerazzurri ci hanno seriamente provato

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ildi! Inci. IlSecondo quanto riportato da Tuttosport, il calcioha tentato un approccio per Dan, l’esterno svizzero che sta vivendo una stagione da protagonista con la maglia del Bologna. Iavevano iniziato a seguirlo già dagli Europei in Germania, inviando Dario Baccin a visionarlo da vicino. Le relazioni degli osservatoriisti sono state estremamente positive, al punto che il club aveva valutato un affondo già nella scorsa. Il Bologna, però, ha immediatamente respinto ogni tentativo, ribadendo la volontà di trattenere il calciatore.Neldi gennaio, ll direttore tecnico Giovanni Sartori ha confermato la chiusura a qualsiasi proposta, consapevole dell’importanza del giocatore per il progetto del club.