Lapresse.it - Nba, ‘Sandro’ Mamukelashvili nella storia: partita da record

L’Nba regala un’altrada. Protagonista Aleksandre, georgiano con cittadinanza statunitense di 25 anni dei San Antonio Spurs, cresciuto a Biella, in quello che era uno dei migliori settori giovanili italiani.vinta 120-105 contro i New York Knicks, ha messo a segno 13 tiri su 14 in appena 19 minuti, diventando il primo giocatoredella Nba a segnare 34 punti giocando meno di 20 minuti.Questi i numeri da primato di: 13/14 al tiro, 7/7 da tre, 6/7 da due, 9 rimbalzi, 3 assist e zero palle perse. Cresciuto nel settore giovanile della Pallacanestro Biella, nel 2016 si trasferisce alla Montverde Academy con cui disputa un anno di high school. Nel 2017, grazie ad una borsa di studio, passa alla Seton Hall University, con cui disputa la carriera collegiale.