Oasport.it - NBA, i risultati della notte (20 marzo): vince ancora Oklahoma, cadono a sorpresa CAVS e Knicks

Leggi su Oasport.it

NellaNBA sono andate in scena 11 partiteregular season. Andiamo a scoprire ie la nuova situazione di classifica in vista di playoff e play-in. Nella prima partita gli Indiana Pacers (39-29) hanno battuto 135-131 i Dallas Mavericks (33-37) che, dopo 4 sconfitte consecutive rischiano di perdere anche il posto per i play-in. Indiana, invece, trascinata da Pascal Siakam con 29 punti rimane saldamente nella finestra playoff.Blitz in trasferta per gli Houston Rockets (45-25) che ad Orlando battono 108-116 i Magic (32-38), continuando la striscia di 8 vittorie consecutive che vale il secondo posto ad Ovest. Inutili i 31 punti di Paolo Banchero top-scorer. Vincono fuori casa anche i Detroit Pistons (39-31) che si impongono 113-116 contro i Miami Heat (29-40). Nona sconfitta di fila per Miami nonostante 30 punti di Bam Adebayo e 29 di Tyler Herro.