Nba i Boston Celtics venduti per la cifra record di 61 mld di dollari

Lapresse.it - Nba, i Boston Celtics venduti per la cifra record di 6,1 mld di dollari

Leggi su Lapresse.it

Un gruppo guidato dal socio amministratore di Symphony Technology Group William Chisholm ha accettato di acquistare iper almeno 6,1 miliardi di, la più ricca vendita nella storia degli sport professionistici degli Stati Uniti. Lo riferisce l’agenzia Aè citando una fonte a conoscenza delle trattative. Non è ancora chiaro quando verrà concluso esattamente l’accordo e come sarà strutturato, ha affermato la persona, che ha parlato con The Associated Press a condizione di mantenere l’anonimato perché nessuna delle due parti ha ancora fatto alcun annuncio pubblico dell’accordo. Ma la valutazione di 6,1 miliardi distabilirebbe il nuovotra le leghe sportive più importante degli Stati Uniti, arrivando appena prima dei 6,05 miliardi diche un gruppo guidato da Josh Harris ha speso per acquistare i Washington Commanders della Nfl nel 2023.