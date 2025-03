Juventusnews24.com - Nazionali Juve, una squadra in campo! Dodici bianconeri in campo oggi: gli orari e come seguire tutte le partite

Nazionali Juve: tutti i dettagli per i bianconeri che scendono in campo con le Nazionali. Quasi una squadra bianconera in campo nel ricco programma di Nazionali con le varie Nazionali: ci saranno ben 12 giocatori della Juventus in campo e da seguire. Tutti i dettagli nel comunicato del club.

Nazionali Juve – «Giornata ricca di sfide per i tanti giocatori bianconeri che in questi giorni sono stati convocati dalle rispettive Nazionali: in questo giovedì 20 marzo 2025, con la sfida in Under 21 tra Jonas Rouhi e Samuel Mbangula nel match in programma tra Svezia e Belgio alle ore 16. Il grande appuntamento poi è in serata con la UEFA Nations League: alle ore 20:45 in campo la Francia di Randal Kolo Muani contro la Croazia, la Serbia di Dusan Vlahovic che affronterà l'Austria, l'Olanda di Teun Koopmeiners affronta la Spagna, mentre la Turchia di Kenan Yildiz se la vedrà con l'Ungheria.