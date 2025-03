Juventusnews24.com - Nazionali Juve: prove difficili per Kolo Muani, Koopmeiners e Vlahovic. Grande prestazione di Renato Veiga, Conceicao e Gatti in panchina. Il recap completo

di RedazionentusNews24: ilcon le prestazioni dei vari bianconeri impegnati questa sera con le proprie squadreSi è appena conclusa unaserata di Nations League che ha visto protagonisti molti calciatori della. L’Italia perde contro la Germania per 2-1,è rimasto inmentre Cambiaso era in tribuna.In campocon la Francia contro la Croazia: partita molto complicata per il francese che è stato sostituito dopo 64? nella sconfitta per 2-0 dei transalpini. Pochissimi palloni toccati, solo 16, e 7 passaggi riusciti su 10 oltre a 5 possessi persi. Titolare anchecon la sua Serbia contro l’Austria che ha pareggiato 1-1: il serbo ha giocato tutta la partita, 2 tiri fuori, 42 tocchi con 11 passaggi riusciti sui 19 tentati e 19 possessi persi e tre falli subiti in una partita di sacrificio.