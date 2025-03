Leggi su Ildenaro.it

Milano, 20 mar. (askanews) – Il vicesegretario generale dellaRadmilasi è rivolta alla Commissione per la sicurezza e la difesa delo (SEDE). Ha elogiato glii per aver intensificato gli investimenti nella difesa per garantire la sicurezza, ha elogiato la cooperazione con l’Unionea (UE) e ha risposto alle domande dei membri delo. Lo rende noto l’Alleanza in una nota.ha accolto con favore il, nonché il sostegnoo all’Ucraina. In un contesto di sicurezza in cui l’Europa si trova ad affrontare instabilità e minacce provenienti da più direzioni, il Vice Segretario Generale ha sottolineato che “proteggere la nostra gente è il nostro dovere più sacro”.ha elogiato le iniziative a livelloo e nazionale per incrementare la spesa per la difesa, le capacità e la prontezza, pur notando che la relazione transatlantica rimane la pietra angolare della sicurezzaa.