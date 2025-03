Nations League montepremi | ecco quanto può guadagnare l’Italia

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Torna in campo la maglia Azzurra. In occasione della prima sosta per le nazionali,del c.t. Luciano Spalletti affronterà i due impegni validi per l’andata e il ritorno dei quarti di finale della UEFAcontro la Germania di Julian Nagelsmann. In palio non solo il passaggio del turno, ma anche un premio in denaro.Stasera, giovedì 20 marzo, a San Siro sarà la volta di Italia-Germania. La partita sarà valida per i quarti di, mentre il ritorno è previsto per domenica 23 marzo al Borussia Park di Mönchengladbach.La serata al Giuseppe Meazza potrebbe essere l’opportunità di mettere in discesa il discorso qualificazione al prossimo turno della competizione UEFA, ma anche l’opportunità di rimettersi a lavoro con il cantiere del commissario tecnico Luciano Spalletti.