Nations League | Italia-Germania stasera 2045 Spalletti punta su Kean Vincere per spianarsi la strada al Mondiale Formazioni

.com - Nations League: Italia-Germania (stasera, 20,45), Spalletti punta su Kean. Vincere per spianarsi la strada al Mondiale. Formazioni

Leggi su .com

Non ci sarà Mateo Retegui: il cannoniere del campionato è tornato a Bergamo a causa di un risentimento muscolare all'adduttore destro. Lucianodunque tutto su Moise, supportato da Raspadori, per la sfida di, a San Siro (ore 20,45, diretta su Rai1) contro la. Sfida dal grande fascino, ma anche dal risultato che sarà assai concreto:significherebbe andare alle Final Four di, risultato che peserà anche in chiave qualificazioni mondiali: se la squadra didovesse passare al prossimo turno non ci sarà lo spauracchio Norvegia sul cammino azzurro verso il prossimo campionato del mondoL'articolo, 20,45),superlaalproviene da Firenze Post.