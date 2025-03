Lapresse.it - Nations League, Italia-Germania 1-2: i tedeschi vincono in rimonta

L’viene sconfitta per 2-1 dalla, nell’andata dei quarti di finale di. I gol di Tonali al 9?, Kleindienst al 49? e Goretzka al 76?. La gara di ritorno è in programma domenica sera a Dortmund, con gli azzurri costretti a vincere con almeno due gol di scarto per passare il turno. La cronaca del match Non basta un gol di Tonali all’nell’andata dei quarti di finale di. Lae passa per 2-1 a San Siro grazie alle reti nella ripresa di Kleindienst e di Goretzka mettendo una seria ipoteca sull’accesso alle semifinali. Nella gara di ritorno a Dortmund di domenica sera agli azzurri di Spalletti servirà un miracolo per vincere con due gol di scarto. Prosegue quindi il tabù che vede l’incapace di battere lada ben 13 anni, vale a dire dalla semifinale di Euro 2012 risolta da Balotelli a Varsavia.