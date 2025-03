Sport.quotidiano.net - Nations League, Italia-Germania 1-2: azzurri rimontati nella ripresa

Milano, 20 marzo 2025 – Il primo atto dei quarti di finale dipremia la, che si impone in rimonta grazie alle reti, entrambe nel secondo tempo e su assist di Kimmich, di Kleindienst, la mossa dalla panchina riuscitissima da parte del ct Nagelsmann, e Goretzka. L'invece si illude con Tonali, il migliore dei suoi, prima di sciupare diverse occasioni, anche per merito di un Baumann in versione saracinesca. La difesa azzurra è invece ben più fragile, specialmente sulle palle inattive e sui colpi di testa, vero tallone d'Achilleserata del Meazza, sfortunata anche per Calafiori, che in pieno recupero lascia il campo per una brutta torsione del ginocchio sinistro. A Dortmund domenica sera la resa dei conti dopo la quale si saprà chi avanzerà in semifinale, dove troverà la vincente tra Danimarca e Portogallo: a Copenhagen la gara di andata ha sorriso ai padroni di casa, a segno con Hojlund e con il rimpianto del rigore sbagliato da Eriksen.