Ilrestodelcarlino.it - Nasconde eroina e cocaina. Foglio di via per tre anni

Nei guai uno spacciatore pizzicato in possesso died. Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino di nazionalità nigeriana, per spaccio di sostanze stupefacenti. La Mobile della città, con l’ausilio del Reparto prevenzione crimine di Bologna, in zona Gad ha fermato un cittadino straniero senza fissa dimora, già gravato da precedenti specifici, trovato in possesso di sostanze stupefacenti del tipocontenuta in nove involucri ein cinque involucri, tutte già porzionate per la vendita. Il magistrato di turno ha disposto il suo trattenimento nelle celle di scurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida da parte del Gip, che si è tenuta ieri mattina. Disposto per il nigeriano arrestato il divieto di dimora, il questore ha poi emesso ildi via per tre