Nasce l'Archivio per il Cinema Indipendente Italiano, che raccoglie tutti i film del Bellaria Film Festival

Un progetto di digitalizzazione, catalogazione e creazione di una piattaforma online open source a cui accedere per trovare opere inedite. Da un progetto Comune diIgea Marina e Approdi srl con il sostegno del Ministero della Cultura,l'Archivio per il, che prevede la digitalizzazione, catalogazione e creazione di una piattaforma online open source dove gli utenti potranno non solo consultare i materiali, ma anche creare un proprio profilo, commentare i, aggiungere informazioni, segnare parole chiave nei singoli frame, creare liste personalizzate diati o scene, condividere post. L'archivio conterrà chicche come i primi lavori di Luca Guadagnino e Michelangelo Frammartino, i primi cortometraggi di Giorgio Diritti, Costanza Quatriglio, Francesco Costabile, Giacomo Abruzzese o ancora .