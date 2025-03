Lanazione.it - Nasce la “Biblioteca sociale“, il Comune cerca collaboratori

Leggi su Lanazione.it

Ilha pubblicato un avviso, dedicato alle associazioni iscritte all’albo comunale ed enti del Terzo Settore, finalizzato a realizzare un progetto di ““ nei luoghi della cultura sul territorio empolese. Il concetto di “grazie a David Lankes, guru della biblioteconomia moderna: Lankes immaginava uno spazio ibrido fra una, una mediateca, una caffetteria e un centro di informazione. Per questo motivo, unasi identifica come spazio culturale di una città dove le tecnologie non sono centrali (anche se, ovviamente, sono presenti); piuttosto, a essere centrale è la dimensioneappunto, promuovendo gli incontri fra persone. Una, dunque, che si presenta come un luogo quotidiano e amichevole, che fa della permanenza degli utenti un punto fondamentale, curando il bisognoe ricreativo più di quello informativo.