Oasport.it - NASCAR, atipica trasferta ad Homestead-Miami in vista per la Cup Series

Leggi su Oasport.it

Torna in primavera la tradizionale tappa dellaCupall’Speedway. Dopo una breve assenza si torna nello Stato della Florida per la seconda volta in stagione a poco più di un mese dall’opening round di Daytona.Le stock-car tornano nell’impianto che per anni ha accolto l’ultimo appuntamento dei Playoffs, catino unico nel proprio genere nonostante la metratura da 1 miglio e mezzo. La differenza rispetto al resto delle piste presenti in calendario è data dalle quattro curve caratterizzate da una pendenza progressiva dai 18 ai 20 gradi.William Byron (Hendrick Motorsports Chevrolet #24) ha primeggiato nel febbraio del 2021, mentre Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing Toyota #11) vinse nel 2020 in estate. I due sono gli unici ad imporsi ain un periodo differente rispetto all’ultima fase dei Playoffs (Round of 8 o Championship 4 non cambia).